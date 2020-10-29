بالوثيقة.. الدوائر الانتخابية في كركوك

2020/10/29 | 08:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حصلة وكالة “تقدم” على نسخة من قانون الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك والذي تم التصويت عليه في جلسة البرلمان فجر اليوم.

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