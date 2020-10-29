الوطني والعالمي - حسن مدن

2020/10/29 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مدن يقول ريجيس دوبريه إنه اكتشف فرنسيته يوم كان يعيش في بوليفيا، علماً بأنه ذهب إلى هناك ليشارك ثوارها الكفاح ضد الحكم العسكري المدعوم من الغرب.



أي أنه ذهب لتجاوز فرنسيته أو تخطيها، بالانخراط في ما كان على يقين من أنه عالمي أو أممي.«حين يكون واحدنا بعيداً عن وطنه يكتشف ماذا يعني أن يكون له وطن»، تلك هي الخلاصة التي صاغها دوبريه في وقتٍ لاحق، مؤكداً: «إن كل ما هو عالمي خادع، فالناس محليون أولاً».

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