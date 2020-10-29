فاوتشي يحدد موعد عودة الحياة الطبيعية.. وجاهزية لقاح كورونا

2020/10/29 | 08:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من أنالحياة قد لا تعود إلى طبيتعها في البلاد قبل عام 2022.

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