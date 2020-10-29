استثمار عربي جديد يطرق أبواب الدوري الإنجليزي

2020/10/29 | 08:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – اقترب رجل أعمال مصري من شراء نادي بيرنلي الإنجليزي، حسب ما ذكرته تقارير صحفية مؤخرا.



وأكدت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن رجل الأعمال المصري محمد الكشاشي قدم عرضا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني للحصول على ملكية نادي بيرنلي.



وأشارت الصحيفة إلى أن الكشاشي حاول شراء نادي تشارلتون في الفترة الأخيرة، […]

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