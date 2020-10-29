الخيكاني: الحكومة تجاهلت الوجود الاميركي وتحاول الهاء الجميع بملفات الانتخابات والازمة المالية

2020/10/29 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان الحكومة تجاهلت ملف الوجود الاميركي وقرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاميركية من العراق، لافتا الى ان الحكومة اشغلت البرلمان والشعب العراقي بملفات الانتخابات والازمة المالية.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “الحكومة قد تجاهلت ملف التواجد الاميركي ورفض الشعب العراقي لتواجد القوات الاجنبية في العراق”.

واضاف ان “البرلمان كان قد صوت على اخراج القوات الاجنبية بالكامل من العراق، في حين ان مايثار اليوم يتعلق بالازمة المالية والانتخابات”.

واوضح ان “الاحزاب السياسية هي الاخرى، ذهبت بالبحث عن مصالحها في قانون الانتخابات الجديد والدوائر المتعددة متناسية ماصوتت عليه من قانون يلزم الحكومة باخراج القوات الاميركية من العراق، خاصة ان الدلائل تثبت تورط هذه القوات بارتكاب مجازر في العراق فضلا عن جرائمها بحق قادة الحشد الشعبي”.



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