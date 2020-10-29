عودة مئات النازحين من مخيمات الخازر الى نينوى

2020/10/29 | 08:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية عودة (89) اسرة نازحة بواقع (393) فردا من مخيمات محور الخازر الى مناطقهم الاصلية في محافظة نينوى، ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة .

ونقلت الوزارة في بيان لها يوم الخميس عن وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق انه "تمت اعادة دفعة جديدة بواقع (393) فردا من مخيمات محور الخازر الى مناطقهم الاصلية في مناطق ( الانتصار و الريحانية و النهروان و الجدعة و البعاج و رجم حديد و سومر و ربيعة و كوير و محلبية و تلعفر ) في محافظة نينوى ".

وبينت انه "في الايام القليلة القادمة ستتم عودة دفعة جديدة اخرى من النازحين الراغبين بالعودة الى مناطقهم الاصلية ، مشيرة الى أن عودة الاسر جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم و بالتعاون مع القوات الامنية و تم ايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية ".

PUKmedia / إعلام وزارة الهجرة ‌

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