مصر.. تسجيل 153 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/29 | 08:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة-واع

أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم أمس الأربعاء، بلغ 107030 حالة بينها 99174 حالة شفاء، و6234 حالة وفاة".

وأشارت الوزارة إلى أن "المنحنى الوبائي الصحي في البلاد يشهد استقرارًا نسبيًا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: "رويترز"

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