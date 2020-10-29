ضحايا حروب الكارتل.. العثور على 59 جثة في مقابر سرية بالمكسيك

2020/10/29 | 08:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المكسيكية أنّها عثرت على 59 جثّة على الأقلّ في مقابر جماعية سريّة في ولاية غواناخواتو في وسط البلاد.

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