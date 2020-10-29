2020/10/29 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

فاز نادي برشلونة الإسباني، على نظيره يوفنتوس الإيطالي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمباريات المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

بهذا الانتصار تصدر نادي برشلونة المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط بالمرتبة الثانية، بينما يتواجد دينامو كييف في المرتبة الثالثة برصيد نقطة بعدما تعادل بنتيجة 2-2 أمام فيرينكفاروسي المجري.

القائم حرم الفرنسي، أنطوان جريزمان، من إحراز أول أهداف المباراة، في أولى دقائق المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة عشر، تمكن الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي من إحراز هدف برشلونة الأول في المباراة، بعد تمريرة من ميسي في إتجاه ديمبلي، حصل الفرنسي على الكرة وانطلق ورواغ دفاع يوفنتوس ثم سدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بطريقة رائعة سكنت شباك الحارس تشيزني.

وبعدها بدقيقة ألغى الحكم هدف التعادل لـ الإسباني ألفارو موراتا، بعد العودة لـ تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 23، أهدر الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هدف مُحقق لـ برشلونة.

وتصدى تشيزني لفرصة هدف محقق من عثمان ديمبلي، ليبقى حارس يوفنتوس على النتيجة.

وفي الدقيقة 57، ألغى الحكم من جديد هدفًا لـ ألفارو موراتا، لوجود حالة تسلل على المُهاجم الإسباني.

وفي الدقيقة 74، لم يتمكن الفرنسي أنطوان جريزمان من إحراز الهدف الثاني، بعدما تسلم تمريرة رائعة من ميسي، حيث سدد الكرة ولكن كرته مرت بجانب القائم.

وفي الدقيقة 85، أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء ثانية في وجه التركي، ميريح ديميرال بعد خطأ ارتكبه، ليطرده ويكمل اليوفي المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة 90 احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لـ برشلونة، بعد تدخل من بيرناريسكي على فاتي، انبرى لها ميسي، وسجل الهدف الثاني للنادي الكتالوني.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يهزم يوفنتوس في عقر داره بدوري ابطال اوروبا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يهزم يوفنتوس في عقر داره بدوري ابطال اوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).