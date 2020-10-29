2020/10/29 | 09:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

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نشر السفير الصيني في المملكة العربية السعودية، تشين ويكينغ، تغريدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ، صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين ترد بعد الاساءة للنبي محمد : صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين وكالة الصحافة المستقلة.

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