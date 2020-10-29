2020/10/29 | 09:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … أجريت دراسة على 200 شخص في اسبانيا ممن دخلوا المستشفى، حيث وجد ان 80% منهم يعانون من مستويات منخفضة من فيتامين د بعد اصابتهم بفيروس كورونا.



حيث ذكرت ذات الدراسة أن غالبية المرضى الذين يعالجون من فيروس كورونا في مستشفى بمدينة سانتاندير الشمالية، يعانون من نقص فيتامين (د) وهو ما بدأ بالظهور عليهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المصابون بفيروس كورونا يعانون من نقص فيتامين د وكالة الصحافة المستقلة.

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