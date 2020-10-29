المرشدي: علامات استفهام كثيرة على الحكومة بعد تصريحاتها سابقا بعدم وجود مالية

2020/10/29 | 09:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب عن تحالف عراقيون، اسعد المرشدي، ان هناك علامات استفهام كثيرة على الحكومة بعد ان اكدت وصرحت سابقا عدم وجود ازمة مالية لغاية نهاية العام الجاري، في وقت تطالب فيه اليوم بالتصويت على قانون الاقتراض من اجل تمويل الرواتب.

وقال المرشدي لـ /المعلومة/، ان “وزير المالية صرح قبل شهر من اليوم بوجود الأموال وعدم وجود أي مشكلة في تمويل الرواتب، إضافة الى ان الكاظمي اكد عدم وجود مشكلة في توزيع الرواتب لحين انتهاء العام الجاري”.

وأضاف ان “هناك امر مستغرب من مطالبة الحكومة بتشريع قانون الاقتراض من اجل توفير مبالغ الرواتب، إضافة الى ان هناك مشاكل كبيرة سيخلفها اقتراض الحكومة”.

وشدد على ضرورة ان “الحكومة يجب ان تبتعد عن سياسة التجويع والمماطلة خاصة ان وزارة المالية اكدت وجود مبالغ كافية وعدم وجود مشكلة في تأمين الرواتب”.



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