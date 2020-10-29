النفط يرتفع بعد انخفاضه بنسبة 5٪

2020/10/29 | 09:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انتعشت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الخميس من انخفاض بنسبة 5٪ في الجلسة السابقة ، لتكتسب دعمًا من احتمال تشديد المعروض قصير الأجل مع إغلاق ثلثي الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك بسبب إعصار زيتا.انتقد لويزيانا.

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