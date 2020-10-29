الاردن يبدأ العمل  بالتوقيت الشتوي صباح الجمعة

2020/10/29 | 09:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يبدأ، الجمعة، العمل بالتوقيت الشتوي في الأردن.



وسيتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الواحدة من صباح الجمعة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ عام 2013، الذي ينصّ على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر جمعة من تشرين الأول من كلّ عام.





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