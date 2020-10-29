2020/10/29 | 09:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- كتب الأمير الحسن بن طلال: في شهر ربيع الأنوار، وفي عصرنا هذا الذي طغت فيه النزعات المادية والصراعات الدموية، تزداد حاجتنا الى استحضار القدوة الإنسانية الملهمة التي تعيد إلينا الأمل والرجاء، وتساعدنا على إعادة التوازن والانسجام وتحقيق الوئام في مجتمعاتنا الإنسانية.



أحيانا يكون الشعراء أكثر قدرة من المفكرين والفلاسفة على التعبير عن جمال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمير حسن بن طلال : الإساءة للرسول لن تمسّ قدره وكالة الصحافة المستقلة.

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