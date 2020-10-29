وفد برئاسة الكعبي يصل ديالى

2020/10/29 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الموارد المائية يؤكد قرب حسم الحصص المائية مع تركيا

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأربعاء، حسم ملف المياه مع تركيا في المدة القريبة ، مبيناً أن وزارته في طور اعداد مسودة بروتوكول لغرض تحديد حصصنا المائية على نهر دجلة.

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