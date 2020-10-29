دولة آسيوية تسجل 8 ملايين إصابة بكورونا.. تحذيرات من كارثة كبرى!

2020/10/29 | 09:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الهند ثمانية ملايين مصاب، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحّة الخميس.

والهند هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس خلف الولايات المتّحدة التي سجّلت لغاية اليوم 9.1 مليون إصابة.

لكنّ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الفتّاك في الهند والبالغ 120 ألفاً هو أقلّ بكثير بالمقارنة مع نظيره في الولايات المتّحدة التي سجّلت لغاية اليوم أكثر من 230 ألف حالة وفاة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في بلد الـ1.3 مليار نسمة بلغ حتى الخميس 8.040.203 مصابين توفي منهم 120.527 شخصاً.

ومعدّل الوفيات الناجمة عن الجائحة في الهند هو من الأدنى في العالم،

وعلى الرّغم من أنّ الهند سجّلت في الأيام الأخيرة تباطؤاً في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، إلّا أنّ السلطات تستعدّ لموجة وبائية بعد "ديوالي"، المهرجان الديني الأضخم في البلاد والذي يصادف هذا العام في 14 تشرين الثاني/نوفمبر ويتزامن مع بداية فصل الشتاء.

وسجّلت نيودلهي الأربعاء 5000 إصابة جديدة بالفيروس، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشّي الوباء.

وحذّر مسؤولون من أنّ العاصمة قد تشهد أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة يومياً خلال الموجة الوبائية التالية.

أما مومباي، العاصمة المالية للبلاد، وهي المدينة الهندية الأكثر تضرراً من الجائحة مع أكثر من ربع مليون مصاب توفي منهم أكثر من 10 آلاف شخص، فتسجّل حالياً حوالي ألفي إصابة جديدة يومياً.

وناشد رئيس الوزراء ناريندرا مودي السكّان التزام قواعد التباعد الاجتماعي واتّخاذ سائر الاحتياطات الرامية للحدّ من تفشّي الوباء.

"أ.ف.ب"

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