وفد نيابي أمني برئاسة الكعبي يصل ديالى للوقوف على ملابسات جريمة الخيلانية

2020/10/29 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

وصل وفد نيابي أمني، اليوم الخميس (29 تشرين الأول 2020)، برئاسة حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى محافظة ديالى، فيما عقد اجتماعا في قيادة عمليات المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "حسن كريم الكعبي، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وصل مع رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، وعدد من اعضاء مجلس النواب، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، ورئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، وعدد من القيادات الامنية العليا الى محافظة ديالى".

وأضاف البيان، أن "الكعبي عقد فور وصوله اجتماعا مشتركا مع القيادات الامنية العليا في مقر قيادة عمليات ديالى، للاطلاع على الإجراءات المتبعة والتحقيقات الجارية في حادثة مجزرة (الخيلانية)، ومتابعة عمليات تنفيذ خطط فرض الامن والاستقرار في المناطق المعنية في المحافظة".

وأمس الأربعاء، كشف النائب الأول لرئاسة البرلمان، حسن كريم الكعبي، عن اجتماع مرتقب سيعقد اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن الوضع الأمني في محافظة ديالى.

وقال الكعبي في حديث له خلال انعقاد جلسة البرلمان، إن "يوم غد سيشهد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ولجنة الأمن والدفاع النيابية وممثلي محافظة ديالى من النواب، بخصوص الوضع الامني في المحافظة وحادثة المقدادية الإرهابي".

وفي وقت سابق، نعى النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الأربعاء، (28 تشرين الأول، 2020)، 5 أشخاص قتلهم تنظيم داعش في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى يوم أمس.

وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نعزي استشهاد الشيخ علي فضاله الكعبي شيخ عشائر البو همام بمحافظة ديالى ، اثر تفخيخ جثته على ايدي عصابات داعش بحزام ناسف، في حادثة غادرة و مؤلمة في قضاء المقدادية استشهد فيها ولده وابن عمه واثنين من احفاده".

واضاف البيان أن "الكعبي وصف رحيل الشيخ فضاله بالخسارة الكبيرة سيما وان الشيخ الكعبي من الشيوخ الكبار الذي قارع الإرهاب وكان خير عون للقوات الامنية طيلة السنوات السابقة".

وطالب الكعبي "الجهات والقيادات الامنية العليا للإسراع بإجراء تحقيق بالحادثة الغادرة والبحث عن القتلة لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل"، داعيا إلى "وجوب وضع خطة مُحكمة لتأمين المناطق المستهدفة من قبل الإرهاب، والبدء بتنفيذ حملات نوعية حازمة لملاحقة بقايا داعش الذي بات يصول ويجول دون رادع قوي، في عدد من مناطق البلاد بينها قضاء المقدادية ".

وكان قائممقام قضاء المقدادية، بمحافظة ديالى حاتم التميمي، روى أمس الثلاثاء، تفاصيل مجزرة الخيلانية شرق القضاء.وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "احد مربي الجاموس ذهب لابعاد قطيعه عن بساتين قرية الخيلانية شرقي المقدادية، ليقع في قبضة خلية داعشية وتقتله".

واضاف "وبعد فترة، ذهب اثنان من أقاربه للبحث عنه، واثناء العثور على جثته، انفجرت عبوة ناسفة قريبة عليهما لتقتلهما بالحال".

وتابع: "بعدها انفجرت عبوة ثانية على اقارب اخرين للضحايا، لتقتل اثنين وتصيب اثنين اخرين ليصل اجمالي ضحايا الحادثة الى 5 شهداء ومصابين اثنين".واضاف التميمي، أن "اغلب الضحايا من اسرة واحدة"، مجددا تأكيده على "ضرورة انهاء ملف قرية الخيلانية واعادة مسكها من قبل القوات الامنية بسبب النزيف المتكرر للدماء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد نيابي أمني برئاسة الكعبي يصل ديالى للوقوف على ملابسات جريمة الخيلانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد نيابي أمني برئاسة الكعبي يصل ديالى للوقوف على ملابسات جريمة الخيلانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).