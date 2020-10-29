2020/10/29 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / وصل وفد نيابي الى محافظة ديالى اليوم .وضم الوفد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي مع رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر و عدد من اعضاء مجلس النواب ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ورئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وعدد من القيادات الامنية العليا الى محافظة ديالى .



وعقد الكعبي فور وصوله اجتماعا مشتركا مع القيادات الامنية العليا في مقر قيادة عمليات ديالى للإطلاع على الاجراءات المتبعة والتحقيقات الجارية في حادثة مجزرة " الخيلانية " ، ومتابعة عمليات تنفيذ خطط فرض الامن والاستقرار في المناطق المعنية في المحافظة ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد نيابي - امني يصل الى ديالى ويعقد اجتماعا في قيادة عمليات المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد نيابي - امني يصل الى ديالى ويعقد اجتماعا في قيادة عمليات المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).