حكومة ميسان ومنظمة اوكسفام توقعان على مذكرة تنفيذ مشروع ميسان الجميلة

2020/10/29 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / وقعت حكومة ميسان المحلية مذكرة تعاون وتنفيذ اعمال مشروع (ميسان الجميلة) مع منظمة اوكسفام بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي .وقال محافظ ميسان علي دواي لازم " ان المذكرة وقعت في اطار تعاون وتنفيذ مشروع (ميسان الجميلة) بين حكومته ومنظمة اوكسفام بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي والهادف الى دعم الحكومة المحلية في تعزيز وتجميل البنى التحتية وتشجيع السياحة المحلية وخلق فرص عمل للباحثين عن العمل من ابناء المحافظة .



وأضاف " عقدت على هامش حفل التوقيع ورشة عمل نوقش فيها تأهيل البنى التحتية الخدمية والترفيهية والسياحية وتوفير فرص العمل لابناء المحافظة فضلا عن اختيار الموقع الملائم الذي سيتم تنفيذ المشروع فيه .



واكد لازم" ان الحكومة المحلية تسعى لفتح قنوات اضافية للبناء والاعمار والتشغيل من خلال فتح فرص عمل للمنظمات الانمائية الدولية لدعم التطوير والعمران ، مبيناً ، اهمية هذا المشروع لقطاع التشغيل كونه سيوفر فرص عمل لاكثر من (400) شاب من كلا الجنسين مع تأهيل وبناء مواقع خدمية وترفيهية عامة وبنى تحتية للمواقع لخدمة وتجميل مدينة العمارة ./انتهى

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