متظاهرون يقطعون الطريق المؤدي من ناحية ام قصر جنوبي البصرة باتجاه الميناء بالإطارات المحترقة

2020/10/29 | 09:36 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / تظاهر العشرات من الناشطين ، ليلة الأربعاء، قرب ميناء ام قصر جنوبي البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل .وقال مصدر إن " المتظاهرين قطعوا الطريق المؤدي من ناحية ام قصر باتجاه الميناء بواسطة الإطارات المحترقة للمطالبة بتوفير العمالة لأبناء الناحية "، مشيرا إلى ان الأجهزة الأمنية تمكنت من فض التظاهرة بعد ان اصطدمت بالمتظاهرين دون ذكر تفاصيل اخرى ./انتهى

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