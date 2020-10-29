شاهد: تنظيم ’داعش’ الارهابي يتبنى مجزرة الخيلانية في ديالى

2020/10/29 | 09:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى تنظيم "داعش" الارهابي المجزرة المروعة التي شهدتها الخيلانية بمحافظة ديالى وسط العراق، والتي ادت الى استشهاد 5 اشخاص بينهم شيخ قبيلة بني كعب علي ...

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