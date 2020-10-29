صيد ثمين يقع بقبضة الاستخبارات العراقية في كركوك

2020/10/29 | 09:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني العراقية، عن اعتقال عنصر استخباري خطير في تنظيم "داعش" الارهابي بكركوك شمال العراق....

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