المقاومة اللغة العصية على الفهم الاميركي

2020/10/29 | 09:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف حكومة الولايات المتحدة جيداً ان موضوع تواجدها العسكري في العراق قبل اغتيال القائدين الكبيرين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في 3/1/2020...

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