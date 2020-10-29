وفد برلماني أمني برئاسة الكعبي يصل الى ديالى

2020/10/29 | 09:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} وصل وفد نيابي - امني برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الخميس، إلى ديالى وعقد اجتماعا في قيادة عمليات المحافظة.

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