تجاذب ورد “شديد السخرية” من عالم فيروسات تجاه كريستيانو رونالدو بسبب فحص “بي سي آر”

2020/10/29 | 09:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

سخر أحد علماء الأوبئة من تعليق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، على أحد أساليب الفحص للكشف عن فيروس كورونا.

وكان رونالدو، المصاب بفيروس كورونا منذ أسبوعين تقريبا، قد نشر صورته على حسابه الرسمي في “أنستقرام”، للتأكيد على أنه بخير وبصحة جيدة، مشيرا إلى أن فحص “PCR” المستخدم للكشف عن فيروس كورونا هو مجرد هراء.

وجاء الرد الساخر من روبرتو بوريوني، العالم الإيطالي المختص في الفيروسات والأوبئة، الذي نشر ما قاله رونالدو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق عليه قائلا: “أرحب بزميلي كريستيانو رونالدو في مجموعة كبيرة من علماء الفيروسات”.

وأضاف العالم الإيطالي قائلا: “سيكون رونالدو مفيدا جدا لنا في المباراة المقبلة ضد أطباء العيون”.

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