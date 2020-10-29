رجح نجاح محاولات اقالة الحلبوسي.. قيادي سني: ليس لدينا زعيم وصراعنا على المناصب

2020/10/29 | 09:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اقر النائب السابق عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، بأن القوى السنية ليس لديها زعيم وان صراعهم على المناصب، فيما رجح نجاح محاولات اقالة الحلبوسي مِن قبل الجبهة العراقية التي تشكلت مؤخرا.

وقال العبد ربه في حوار تابعته /المعلومة/، إن “محاولات اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مِن قبل الجبهة العراقية قد تنجح”، مبينا أن “الحلبوسي لا يختلف عن سابقيه مِن رؤساء البرلمان”.

وأضاف، أن “الحلبوسي نجح بالتغلغل في السياسة باستخدام كافة الوسائل”، لافتا إلى أن “البرلمان لم ينجح بتشريع القوانين او رقابة الدولة”.

وبشأن الانباء التي تحدثت عن ترشيح النائب خالد العبيدي لرئاسة البرلمان أكد العبد ربه، أنه “ليس هناك اتفاق لترشيح خالد العبيدي بديلا عن الحلبوسي وابعاده مِن جهاز المخابرات جاء بسبب العمر”.

وأشار العبد ربه إلى ان “القوى السنية ليس لديهم زعيم”، مبينا أن “صراع القوى السنية على المناصب”.



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