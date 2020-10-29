2020/10/29 | 09:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- عادة ما يعاني مستخدمو تطبيق المحادثات المجانية الأشهر فى العالم واتسآب من استهلاك مساحات تخزينية كبيرة من قبل التطبيق، أو ضياع بعض المحادثات المهمة بسبب كثرة الرسائل، من هنا يصبح الأمر فى غاية الصعوبة ولكن مع هذه الخطوات البسيطة سيكون تنظيم و إدارة التطبيق أكثر سهولة.



١- أرشفة الدردشات آيفون: مرر جروب الدردشة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طريقة تنظيم المحادثات ومساحة تخزين WhatsApp على موبايلك وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طريقة تنظيم المحادثات ومساحة تخزين WhatsApp على موبايلك) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طريقة تنظيم المحادثات ومساحة تخزين WhatsApp على موبايلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).