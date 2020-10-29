الجزائر تشهد افتتاح ثالث أكبر مسجد في العالم (فيديو)

2020/10/29 | 09:49 - المصدر: NRT عربية

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المسجد الأعظم في الجزائر

فوتو: أرشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت العاصمة الجزائرية ليلة أمس، الافتتاح الرسمي لمسجد الجزائر الأعظم، بمناسبة إحياء ليلة المولد النبوي، حيث يعد المسجد ثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة بالسعودية.

وجرى خلال الافتتاح أمس، 28 تشرين الاول 2020، إقامة صلاتي المغرب والعشاء لأول مرة في قاعة الصلاة التي تتسع لنحو 120 ألف مصل، كما رفع الأذان لأول مرة في هذا الصرح الديني الكبير بطابع جزائري، بصوت المقرئ المؤذن ياسين إعمران، وأم الصلاة إمام المسجد القطب عبد الحميد بن باديس.

واقتصرت المناسبة على فتح قاعة الصلاة، بسبب الوضعية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتطورها، وهي الوضعية التي حالت دون تدشين مسجد الجزائر، بحضور الهيئات الدينية من القارات الخمس، ومؤسسات وجامعات العالم الإسلامي، وكذا المنظمات الدولية الإسلامية والعلماء والمفكرين، كما كان مقررا له، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

ويمتد مسجد الجزائر الأعظم على مساحة 27,75 هكتارا، أما مئذنته التي يمكن رؤيتها من كل أنحاء العاصمة، فهي الأعلى في العالم، إذ تبلغ 267 مترا، أي 43 طابقا، ويمكن الوصول إليها بمصاعد توفر مشاهد على العاصمة الجزائرية.

ويضم جامع الجزائر بالإضافة إلى قاعة الصلاة، 12 بناية منها مكتبة تتضمن مليون كتاب وقاعة محاضرات ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي ومركزا للبحث في تاريخ الجزائر.

ويضم الجامع أيضا 3 طوابق تحت الأرض مساحتها 180 ألف متر مربع مخصصة لأكثر من 6 آلاف سيارة، وقاعتين للمحاضرات مساحتهما 16 ألفا و100 متر مربع، واحدة تضم 1500 مقعد، والثانية 300 مقعد، كما يضم مكتبة فيها 2000 مقعد ومساحتها 21 ألفا و800 متر مربع.

وقبل أيام كشف وزير المالية الجزائري أيمن عبد الر حمن، أن تكلفة مشروع بناء الجامع الذي أنجزته شركة صينية "بلغت 898 مليون يورو (1 مليار و62 مليون دولار)".

جدير بالذكر المشروع الذي استغرق بناؤه أكثر من سبع سنوات، أثار الجدل بين أوساط الجزائريين لأن التكلفة وصلت إلى مبلغ أكبر بكثير مما كان متوقعا.

ر.إ

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