2020/10/29 | 09:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاعر:رحيم الشاهر

هل ساءَ حبَّكَ (يانصيبهْ)؟

أمسى يُساءُ ، فلا نُجيبهْ!

ام كان حبُّكَ لوعةً

يقضي بها كلٌّ نحيبهْ؟

تُدمى قلوبُ المؤمنيـ

نَ بنحرِ كبشِكَ في الكتيبةْ

عادتْ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جئنا نعتذرُ (يامحمّد ص)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جئنا نعتذرُ (يامحمّد ص)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).