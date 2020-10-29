سفير الصين في السعودية يغرد: صلوا على من بُعث رحمةً للعالمين

2020/10/29 | 09:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر السفير الصيني في المملكة العربية

السعودية، تشين ويكينغ، تغريدة بمناسبة

ذكرى المولد النبوي على صفحته الرسمية

بموقع التواصل الاجتماعي.

وقال السفير الصيني في تغريدته: "يُصادف

الغد ذكرى المولد النبوي

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