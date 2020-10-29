حسم الدوائر الانتخابية في كركوك

2020/10/29 | 09:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت اعضاء مجلس النواب في وقت متأخر من ليل الاربعاء على الدوائر الانتخابية في كركوك، فيما كشفت عضو في المجلس عن المحافظة عن شكل التقسيم الجديد للدوائر والمقاعد.

وقالت عضو المجلس النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الخميس "منذ مدة طويلة والعراقيون ينتظرون حسم توزيع الدوائر الانتخابية في كركوك، واخيرا تم الحسم يوم الاربعاء"، مضيفة انه تم تقسيم كركوك الى 3 دوائر انتخابية، ودائرة قضاء المركز شرقا وبها 5 مقاعد، ودائرة الحويجة والرياض وبها 3 مقاعد، ودائرة قضاء المركز وسط وبها 4 مقاعد.

وأضافت النائبة ديلان غفور ان دائرة الشرق أغلبية الناخبين من الكورد، ودائرى الحويجة والرياض اغلبية ناخبيها من العرب، واما دائرة الوسط فستشهد التنافس بين جميع المكونات.

وعن كوتا النساء اوضحت النائبة ديلان غفور ان القانون ينص على ان يكون في كل دائرة مقعد للنساء، وكركوك حالها حال بقية المحافظات ولذلك فإنه ستكون هناك 3 مقاعد كوتا للنساء.

هذا ويرى المراقبون ان هذا التقسيم الجديد للدوائر سيجعل من السهل على الكورد حسم التنافس في دائرة قضاء كركوك شرقا والحصول على 5 مقاعد منها، فيما سيكون من السهل على العرب حسم التنافس في الحويجة والرياض، بينما يكون التنافس على اشده في قضاء المركز وسط، حيث يرجح مراقبون ان يحصل الكورد على ما بين 5 الى 7 أصوات في الانتخابات المقبلة في كركوك.

PUKmedia / فائق إيزدي‌

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