إيران: اليمن ليست ساحة يلعب فيها المعتدون

2020/10/29 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعتبر المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، الخميس، اليمن بانها ليست ساحة يلعب فيها المعتدون، مؤكدا بان ايران تعتبر مستقبل اليمن بانه متعلق باليمنيين كلهم.وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ان اليمن ليست ساحة يلعب فيها المعتدون.



مستقبل اليمن نعتبره متعلقا باليمنيين كلهم.واضاف: ان بدء مهام السفير الايراني الجديد في صنعاء حسن ايرلو الذي يحظى بالكفاءة والمهنية العالية والخلق الرفيع، سيبلور فصلا جديدا في العلاقات البناءة بين ايران واليمن.وكان السفير الايراني الجديد في صنعاء حسن ايرلو قد سلم الثلاثاء نسخة من اوراق اعتماده لوزير الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني هشام شرف.



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