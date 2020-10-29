وزير النقل: استئناف التكسي النهري قريباً

2020/10/29 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – نصار الحاج

أكد وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم الخميس، تفعيل التكسي النهري خلال المدة القليلة المقبلة، مبيناً وجود شركات ستشارك بتشغيل التكسي النهري.

وقال الشبلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم التوجيه في ما يخص التكسي النهري لاستئنافه قريبا جدا"، مرجحاً ،أنه "من المحتمل أن تأتي شركات للتشغيل المشترك، ونتأمل خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف، أن "التكسي النهري وسيلة نقل جديدة ستضاف للعراقيين من خلال استخدام نهر دجلة"، مشيراً إلى أن "التكسي النهري سينطلق في بغداد والبصرة وسيشمل جميع المحافظات".

يذكر أن الشركة العامة للنقل البحري حددت، في وقت سابق، موعداً لتفعيل التكسي النهري في بغداد والمحافظات.

وقال مدير إعلام النقل البحري طالب البديري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية كانت جاهزة للمضي بتفعيل التكسي النهري، إذ تم استحصال موافقة رئاسة الوزراء، وتهيئة الزوارق الحديثة وتجهيز المراسي استعداداً لتفعيله، ولكن جائحة كورونا، وما ترتب عليها من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، بشأن التباعد الاجتماعي، وغيرها من التوصيات ؛ أدَّت إلى تأجيل اطلاق المشروع".

وأكد البديري، أنه "بعد الانتهاء من جائحة كورونا سنباشر بتفعيل التكسي النهري في بغداد وعموم المحافظات"، موضحاً، أن "المشروع سيتضمن التنقل بين المناطق داخل المحافظة الواحدة ،ما يؤدي الى تخفيف الزخم المروري من الشوارع".

واضاف، أن "المشروع سيتم تفعيله أولاً في بغداد، لاسيما ان ما يقرب من 34 زورقًا حديثًا جاهزة ومهيأة للعمل".

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