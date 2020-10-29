الصناعات الغذائية: رغبات عربية وعالمية لتطوير معمل سكّر ميسان

2020/10/29 | 09:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أفصحت الشركة العامة للصناعات الغذائية، الخميس، عن وجود شركات عربية وعالمية أبدت رغبتها بتطوير مصنع سكَّر ميسان، مشيرة الى أهمية المصنع في تشغيل العاطلين عن العمل في المحافظة.

وقال مدير عام الشركة محمد عبد الجبار في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (29 تشرين الأول 2020) إن "الشركة أكملت إجراءات الملف الاستثماري وتحديثه بالكامل، إذ أن الاستثمار هو الطريق الأنجح لتطوير وتشغيل مصنع سكَّر ميسان".

وأضاف، أن "هناك رسائل تم تقديمها من شركات عالمية وعربية كبيرة، أبدت رغبتها بتطوير وتشغيل معمل سكَّر ميسان ومزرعته"، مؤكداً ،أن "المفاوضات مازالت جاريةً مع هذه الشركات".

وأكد أن "الوزارة جادة في سعيها لاستثمار وتشغيل هذا المصنع وتطوير مزرعته، ليكون الإنتاج محليًا بشكل كامل".

وأشار إلى أنه "في حالة التوصل الى التعاقد مع إحدى هذه الشركات، سيكون تشغيل المصنع سببًا في تغطية نسبة كبيرة من الحاجة المحلية لمادة السكَّر، ما سينعكس ايجابًا على تطوير الواقع الاقتصادي لمحافظة ميسان، وسيشغل اعدادًا كبيرة من المواطنين".

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