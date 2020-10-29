قبل أيام من الانتخابات.. ترامب وبايدن يتواجهان في فلوريدا

2020/10/29 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب يوم الانتخابات ، سيحشد الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن المؤيدين، اليوم الخميس، في ولاية فلوريدا التي تمثل ساحة معركة حرجة، حيث سينظم المتنافسان حملات في نفس المدينة بفارق ساعات ليتحدثا عن مقاربتهما المختلفة بشأن وباء فيروس كورونا المستجد.

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