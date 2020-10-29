تحذيرات من الصيد الجائر في أهوار الجبايش

2020/10/29 | 09:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت دائرة بيئة ذي قار، من تداعيات استمرار الصيد الجائر، في أهوار الجبايش جنوبي المحافظة.

وذكرت الدائرة، في بيان أنها تحذر “من تداعيات استمرار مخالفات الصيد الجائر للأسماك والطيور في مناطق اهوار قضاء الجبايش، وتمت مخاطبة الادارة المحلية والجهات المعنية في قضائي الجبايش والفهود لحماية هذه الثروة والتنوع الاحيائي”.

ولفتت إلى أن “الكوادر الفنية للدائرة رصدت عددا من المخالفات ومنها الصيد بالسموم والشباك غير القانونية ما ادى الى إبادة كميات كبيرة من الاسماك الصغيرة التي اطلقتها دائرة الزراعة مؤخرا وكذلك استخدام الزوارق التي تقوم بمخالفات الصيد الجائر بالصعق الكهربائي، فيما تتعرض الطيور المستوطنة الى مخالفات الصيد غير القانوني والمتاجرة بها في الاسواق وعلى الطرقات”.

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