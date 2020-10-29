الغارديان تنشر ردود الغضب الاسلامي ضد ماكرون

2020/10/29 | 09:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- نشرت صحيفة الغارديان، اليوم الخميس، تقريرا لمراسليها تضمن ردود أفعال المسلمين بشأن أعلان ماكرون في خطاب له عن نيته بمكافحة الانفصالية الإسلامية ووصفه الدين الإسلامي بأنه يعاني من أزمة في كل أنحاء العالم اليوم.



وقال التقرير، ان “نشر العديد من الاعتراضات لزعماء مسلمين.



فقد تناولت الصفحة الأولى مقالا لصحيفة إيرانية حملت عنوانا “شيطان […]

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