اجتماع امني نيابي رفيع في ديالى لبحث تداعيات “مجزرة الخيلانية”

2020/10/29 | 10:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغدادكشف النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الخميس، عن مضامين اجتماع امني نيابي رفيع في المحافظة لبحث تداعيات مجزرة الخيلانية.وقال الكروي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “وفدا نيابيا أمنيا رفيع وصل، صباح اليوم، الى بعقوبة وبدء بعقد سلسل اجتماعات موسعة مع القيادات الامنية العليا في ديالى لبحث تداعيات مجزرة الخيلانية التي راح ضحيتها 5 شهداء واثنين من المصابين من اسرة واحدة”.واضاف الكروي،ان” الوفد النيابي كان برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية بالاضافة الى مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي وقيادات رفيعة في وزارة الدفاع”، لافتا الى ان “الوفد سيزور بعد اكمال لقاءاتها واجتماعاته الامنية مجلس العزاء على ارواح الضحايا وسيكون له اجتماع مع نواب ديالى والقيادات الامنية”.واشار الكروي الى انه “يأمل ان تثمر هذه الاجتماعات عن حلول داعمة لامن ديالى وانهاء ملف الخروقات المتكررة والسعي لتامين الفراغات الامنية”.،انتهى 25 ف

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