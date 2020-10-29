2020/10/29 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تنشر المستقلة توقعات الحالة الجوية لهذا اليوم الخميس الموافق 29-10-2020 والايام التي تليه والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل.





هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرارة تصل لـ 31 درجة..حالة الطقس في ارجاء محافظات العراق ليوم الخميس وكالة الصحافة المستقلة.

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