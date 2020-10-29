2020/10/29 | 10:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقل / – تنشر وكالة الصحافة المستقلة قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط والمعادن في الأسواق المحلية العراقية ليوم الخميس، (29 تشرين الأول 2020) بحسب رصد مختصين.



اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار ⬅️ 125,500 سعر شراء الدولار ⬅️ 124,500 تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العملات العالمية الأجنبية اليورو : 100 يورو ⬅️ 117,55 دولار الأسترليني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ..



اليوم الخميس وكالة الصحافة المستقلة.

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