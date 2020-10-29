عودة (393) نازحا من مخيمات محور الخازر الى مناطقهم الأصلية في نينوى

2020/10/29 | 10:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة

(89) اسرة نازحة بواقع (393) فردا من مخيمات

محور الخازر الى مناطقهم الاصلية في

محافظة نينوى ، ضمن برنامج العودة

الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة .

وذكرت وزيرة ال

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