وزير الطاقة الأميركي: إنتاج النفط الأميركي قد لا يعود قريبا لمستوى 13 مليون برميل يوميا

2020/10/29 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادقال وزير الطاقة الأميركي دان بروليت الأربعاء 28 أكتوبر إنه ليس متأكدا من أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيعود قريبا إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا الذي سجله في وقت سابق من العام الحالي وذلك بسبب ضعف الطلب الناتج عن جائحة فيروس كورونا.

تابع بروليت أنه لا يوجد على ما يبدو طلب استهلاكي كاف لدفع الإنتاج للارتفاع وأن إنتاج الخام الأمريكي قد يبلغ حوالي 11 مليون برميل يوميا العام القادم.

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