أربع غواصات روسية ضمن قائمة الأخطر في العالم

2020/10/29 | 10:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..دخلت أربع غواصات روسية المراكز الخمسة الأولى في تصنيف أخطر الغواصات في العالم.



في المجموع، هناك 53 غواصة في القائمة التي جمعها الخبير في القوات البحرية ساتتون، وهناك نماذج وغواصات حديثة وغواصات من الحرب العالمية الثانية.يعتمد التصنيف على قوة أسلحة الغواصات وأقصى حمل قتالي لها.



وتأتي النتيجة النهائية من مجموع عدد أنابيب الطوربيد، وعدد الطوربيدات في الحجرة، وكذلك الصواريخ التي يتم إطلاقها من منصات إطلاق عمودية.ولم تُدرج في القائمة الغواصات المسلحة بأسلحة من العيار الصغير، وكذلك الغواصات المحمولة بصواريخ باليستية عابرة للقارات.ونتيجة لذلك، احتلت الغواصات الأمريكية من فئة أوهايو المركز الأول بإجمالي 174 نقطة وتقدمت بشكل كبير على منافسيها.



في التكوين “غير النووي”، يمكنها حمل 154 صاروخ كروز BGM-109 Tomahawk في وقت واحد، ومن هنا جاءت النتيجة.واحتلت الغواصات الروسية من مشروعي “ياسن” و “أنتيي” المركزين الثاني والثالث، على التوالي ، بـ 72 (10 + 30 + 32) و 52 (6 + 22 + 24) نقطة.



ومع ذلك، في حالة “ياسن”، أحصى المؤلف عدد الصواريخ عند الحد الأدنى – 32 “أونيكس”.



على الرغم من أنه في تعديل “ياسن-إم” يوجد 40 صاروخًا من هذا النوع، أو 50 صاروخًا من طراز “تسيركون” أو “كاليبر”.



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