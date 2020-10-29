سعر صرف الدولار يستقر على ارتفاع في الاسواق العراقية

2020/10/29 | 10:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استقرت اسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية اليوم الخميس 29 تشرين الاول 2020، على ارتفاعها الاخير المسجل منذ اول امس الثلاثاء.

وبحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي فأن “سعر بيع الدولار بلغ 125,500 وسعر الشراء 124,500”.

واضاف، أن “سعر برميل نفط الخام برنت 39,84 دولار، وسعر برميل نفط الخام الامريكـي 37,67 دولاراً”، لافتاً إلى أن “سعر أونصة الذهب عالمياً 1883,95 دولاراً”.

وأشار المركز إلى أن “سعر 100 يورو 117,55 دولار، والجنيه الاسترليني: 100 باوند 130,22 دولار، والليرة التركية: 100 دولار 831,33”.

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