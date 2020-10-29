تقرير: العراق وسوريا من بين اكثر البلدان خطورة على الصحفيين

2020/10/29 | 10:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل الصحفيين

المعلومة/ ترجمة …اكد تقرير للجنة حماية الصحفيين في نيويورك ان العراق وسوريا مايزالان من بين اكثر الاماكن خطورة في العالم على الصحفيين حيث يوجد في كلا منهما حوالي 20 جريمة قتل لصحفيين لم يتم حلها لحد الان .ونقلت صحيفة ميدل ايست مونيتر عن التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ قوله إن ” الدول العشر التي تضم أكبر عدد من جرائم قتل الصحفيين التي لم تُحل.



هذا العام ، لم يتغير شيء يذكر فيها في النصف العلوي من التصنيف”.واضاف أن ” دول الصومال وسوريا والعراق وجنوب السودان ظلت في المراكز الاربعة الاولى بهذا الترتيب ، للعام الرابع على التوالي”، فيما قالت اللجنة عن الافلات من العقاب في عمليات القتل الانتقامية ضد العاملين في وسائل الاعلام إن ” التقدم التدريجي نحو الحد من قتل الصحفيين في جميع أنحاء العالم هو تقدم هش وتم إحباطه من خلال الاستئنافات القانونية والافتقار إلى الارادة السياسية”.وتابع انه ” ومنذ ان بدأت عمليات الابلاغ عن مقتل الصحفيين على المستوى الدولي في عام 1992 ، سجلت المنظمة حوالي 1386 جريمة قتل ، ووجدت أيضًا أن 1772 مراسلاً تعرضوا للسجن ، فيما قتل المئات من الصحفيين في سوريا خلال فترة الصراع الداخلي منذ عام 2011 وحتى الان على يد مختلف الاطراف”.من جانبها صنفت منظمة مراسلون بلا حدود سوريا في المرتبة 174 من بين 180 دولة من حيث المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون فيما جاء العراق في المرتبة 162 في نفس المؤشر “.واشار التقرير الى أن ” العديد من الإعلاميين يخشون الإبلاغ عن المخاطر والاعتداءات التي يتعرضون لها خوفًا من فقدان وظائفهم أو التعرض لأعمال انتقامية محلية”.



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