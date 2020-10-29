ترامب يستمر بالسخرية : سوف نرسل بيلوسي إلى المريخ – فيديو

2020/10/29 | 10:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تكون بلاده الأولى التي ترسل رائد فضاء إلى المريخ، ورشّح، في لفتة ذات مغزى، رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية، نانسي بيلوسي، لهذه المهمة.



فأثناء إلقائه خطابا أمام أنصاره بولاية أريزونا، التقط ترامب عبارة صدرت من أحد مؤيديه فتوقف عندها، وأعلنها على الملأ متبنيا إياها.



وتتجدد من حين لآخر […]

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