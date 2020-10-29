لم يصل.. نواب ومسؤولو ديالى يحملون 5 ملفات بانتظار الكاظمي

2020/10/29 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

استبعد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (29 تشرين الأول 2020)، وصول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى محافظة ديالى اليوم، فيما أشار إلى أن 5 ملفات مهمة سيتم طرحها بعد اللقاء بالكاظمي.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان من المفترض، أن يصل صباح اليوم الى بعقوبة وعقد لقاءات موسعة حول مستجدات امن ديالى، إلاّ أنه لم يصل حتى الان، رغم وصول وفد نيابي أمني رفيع من بغداد برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب ومستشار الامن الوطني".

واستبعد الكروي، "قدوم الكاظمي اليوم إلى بعقوبة، لذا من المرجح انه لن يكون هناك اجتماع مع نواب ديالى اليوم، لكن نتوقع حصوله في الأيام المقبلة، وسنطرح 5 ملفات هامة".

وأشار إلى أن أبرز الملفات التي ستطرح، "هي الفراغات الامنية التي تحولت إلى اماكن قتل للأبرياء، وتكرار الخروقات، إضافة إلى ملف النازحين وضرورة عودتهم لمسك مناطقهم وإعمار المدن والقرى المتضررة من الإرهاب، وبحث ملف خدمات ديالى، وتنامي معدلات الفقر والبطالة، وضرورة دعم الملف الاقتصادي".

ولفت إلى أن "ديالى بأمس الحاجة إلى خارطة طريق وطنية لدعم وضعها الداخلي، نظراً لكثرة التحديات خاصة في الملف الأمني وأهمية أن يكون هناك متابعة ميدانية لكل الخروقات، لإيجاد حلول تسهم في ايقاف نزيف الدماء".

ووصل وفد نيابي أمني، في وقت سابق من اليوم الخميس (29 تشرين الأول 2020)، برئاسة حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى محافظة ديالى، فيما عقد اجتماعا في قيادة عمليات المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "حسن كريم الكعبي، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وصل مع رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر، وعدد من اعضاء مجلس النواب، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، ورئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، وعدد من القيادات الامنية العليا الى محافظة ديالى".

وأضاف البيان، أن "الكعبي عقد فور وصوله اجتماعا مشتركا مع القيادات الامنية العليا في مقر قيادة عمليات ديالى، للاطلاع على الإجراءات المتبعة والتحقيقات الجارية في حادثة مجزرة (الخيلانية)، ومتابعة عمليات تنفيذ خطط فرض الامن والاستقرار في المناطق المعنية في المحافظة".

وأمس الأربعاء، كشف النائب الأول لرئاسة البرلمان، حسن كريم الكعبي، عن اجتماع مرتقب سيعقد اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن الوضع الأمني في محافظة ديالى.

وقال الكعبي في حديث له خلال انعقاد جلسة البرلمان، إن "يوم الأربعاء سيشهد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ولجنة الأمن والدفاع النيابية وممثلي محافظة ديالى من النواب، بخصوص الوضع الامني في المحافظة وحادثة المقدادية الإرهابي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لم يصل.. نواب ومسؤولو ديالى يحملون 5 ملفات بانتظار الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لم يصل.. نواب ومسؤولو ديالى يحملون 5 ملفات بانتظار الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).