توقعات حالة الطقس لليوم واليومين المقبلين: غيوم وارتفاع بدرجات الحرارة

2020/10/29 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس (29 تشرين الأول 2020)، حالة الطقس الجوية في مناطق البلاد الثلاث، الوسطى والشمالية والجنوبية، لليوم واليومين المقبلين.





وذكرت الهيأة في جدول توضيحي، أن "المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها غائماً جزئياً، بينما درجات الحرارة ترتفع قليلاً، في حين أن الرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة".





وأضافت، أن "الطقس في المنطقة الشمالية، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، بينما الرياح ستكون متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة".

وأشارت إلى أن "المنطقة الجنوبية، سيكون طقسها اليوم صحواً مع بعض القطع من الغيوم، بينما درجات الحرارة ترتفع قليلاً، والرياح تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة".

وبحسب الجداول التوضيحية، فإن طقس المناطق الثلاث المذكورة آنفاً، سيكون مقارباً لحالة الطقس الجوية اليوم، مع وجود استقرار بدرجات الحرارة ومقاربة لليوم الخميس.

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