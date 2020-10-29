كوركيس: لا توجد إضافات جديدة في قائمة المنتخب

2020/10/29 | 10:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ أكد المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس ان كل ما تم تناقله من أخبار عن دعوات لاعبين جدد للمنتخب الوطني مجرد إشاعات ليس إلا.وقال كوركيس للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن مدرب المنتخب الوطني لم يضف أي لاعب وكل ما يقال في وسائل التواصل هو كلام يفتقد للدقة، لافتا أن المدرب أضاف في وقت سابق حارس مرمى فريق الشرطة احمد باسل بعد مشاركته في دوري أبطال اسيا ومهند جعاز المحترف في الدوري السويدي.وأشار إلى أن معسكر الفريق في دبي قائم وسيشهد إقامة مباراتين وديتين مع الأردن واوزبكستان وسيسبقها معسكر داخلي في العاصمة بغداد قبل التوجه إلى دبي.يشار إلى أن المدرب السلوفيني كاتانيتش حضر مباراتين من الجولة الأولى من الدوري./انتهى

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